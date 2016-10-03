В ГПУ обвинили банду Януковича в причастности к пропаже части дела Лазаренко

Украинская сторона пытается добиться возвращение части денег, которые украл Лазаренко.

Украина надеется вернуть деньги, украденные Лазаренко

Значительная часть дела экс-премьера Павла Лазаренко была вывезена командой бывшего президента Виктора Януковича за несколько дней до революции Достоинства, об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в интервью " Украинским новинам ".

Как объяснил Енин, Лазаренко отбыл срок наказания в рамках приговора суда США. В то же время продолжается гражданский процесс - США против Лазаренко. США имеют основания получить победу в рамках этого процесса и конфисковать денежные средства экс-премьера. "Сразу же хотел бы опровергнуть инсинуации, которые начали проникать в украинские СМИ о якобы бездеятельности украинских компетентных органов по этому делу. Мы находимся в тесном контакте с партнерами. Мы расследуем уголовное производство, которое насчитывает более 30 тыс томов. Значительная часть этого дела была вывезена бандой Януковича за несколько дней до революции Достоинства. Это отдельные эпизоды дела", - заявил он.

Енин также подчеркнул, что Украина надеется вернуть деньги, украденные Лазаренко. "Буквально сегодня генеральный прокурор отправил соответствующее письмо в адрес президента Украины", - сказал он.

Ранее суд Антигуа и Барбуда конфисковал в пользу своего государства 66,7 млн долларов, которые были заморожены на счетах экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко в этой стране. Банк, в котором хранились эти деньги, на даный момент ликвидирован.

В 2014 году, когда суд в Вашингтоне одобрил соглашение, согласно которому банк на островном государстве Антигуа получает часть от почти 250 миллионов долларов, принадлежавших бывшему украинскому премьер-министру Павлу Лазаренко, партнер юридической компании AGG Берд объяснял, что у Украины была возможность претендовать на эти деньги, когда в 2004 году это дело было начато. "Насколько мне известно, государству Украина пришло уведомление о том, что спора об этих деньгах нет. Украина в той время приняла решение не участвовать в этом процессе или не приняла никакого решения", - заявлял юрист.

Лазаренко был осужден в США за организацию коррупционных схем . На свободу он вышел еще в 2012 году, однако, несмотря на свои обещания он не вернулся в Украину, а продолжает жить в Соединенных Штатах.

Состояние Лазаренко, которое, как предполагается, получено незаконным путем и выведено за границу, оценивают в 250 млн долл. Эти деньги, на которые претендует целый ряд кредиторов, являются предметом 15-летнего судебного разбирательства.