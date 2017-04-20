В Госпогранслужбе зафиксировали прибытие в Донбасс 18 грузовиков гуманитарной помощи от Красного Креста

Жители временно оккупированных территорий получат 333 тонны продовольствия, лекарств и строительных материалов.
По данным пограничников, в грузовиках находились продуктовые наборы, товары медицинского назначения и строительные материалы для жителей Донецкой области. Общий вес гуманитарных предметов составил 333 тонны.
Напомним, 8 апреля на оккупированную боевиками террористической группировки "ДНР" территорию Донецкой области МККК направил семь грузовиков с 12 тоннами гуманитарной помощи.
Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о том, что российские наемники на востоке Украины не пускают представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к заложникам.ZN.UA