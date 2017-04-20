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В Госпогранслужбе зафиксировали прибытие в Донбасс 18 грузовиков гуманитарной помощи от Красного Креста

20 апреля в 12:33

Жители временно оккупированных территорий получат 333 тонны продовольствия, лекарств и строительных материалов.

красный крест
Жители Донбасса получат гуманитарную помощь от Красного Креста
pravdoryb.info
Утром в четверг, 20 апреля, через пункт пропуска "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей проследовало 18 фур Международного комитета Красного Креста с гуманитарным грузом, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По данным пограничников, в грузовиках находились продуктовые наборы, товары медицинского назначения и строительные материалы для жителей Донецкой области. Общий вес гуманитарных предметов составил 333 тонны.

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Напомним, 8 апреля на оккупированную боевиками террористической группировки "ДНР" территорию Донецкой области МККК направил семь грузовиков с 12 тоннами гуманитарной помощи.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о том, что российские наемники на востоке Украины не пускают представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к заложникам.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Донецк крест грузовик Госпогранслужба продовольствие лекарства
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