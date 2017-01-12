В Гослесагентстве подписали указ для борьбы с незаконным экспортом леса

Согласно новому указу, длина экспортируемых из Украины дров не должна превышать двух метров. По мнению чиновников, это позволит прекратить вывоз деловой древесины под видом дров.

Новый указ ограничивает длину экспортируемых дров Евгений Шибалов, ZN.UA

Временно исполняющая обязанности главы Государственного агентства лесных ресурсов Кристина Юшкевич подписала указ, обязывающий ограничивать длину поставляемых за пределы Украины дров.

Указ коснется государственных предприятий-экспортеров, подконтрольных Гослесагентству. Согласно ему, длина экспортируемых дров не должна превышать двух метров.

"Подписанный мной указ, делает невозможным вывоз из Украины деловой древесины под видом дров", - отметила Юшкевич.

Временно исполняющая обязанности главы Гослесагентства сообщила о том, что с указом ознакомят также органы таможенного контроля.

"Руководители лесохозяйственных предприятий должны неуклонно исполнять указанные требования. В случае нарушений Гослесагентство будет принимать кадровые решения, а материалы будут направляться в правоохранительные органы", - добавила она.

Кристина Юшкевич призвала других постоянных экспортеров леса ввести соответствующую норму и ограничить длину дров двумя метрами.

Законом Украины "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов" с 1 января 2017 года введен полный запрет на экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Срок действия моратория – 10 лет.

Подробнее о проблемах лесоводства и лесопользования читайте в материале Андрея Бобко "Лесному делу срочно требуется оздоровление" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".