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В госбюджет за 10 месяцев 2016 г. поступило 9,1 млрд. гривень военного сбора

25 ноября в 20:02

За весь прошлый год собрали почти такую же сумму. 

 

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Налогоплательщики в 2016 году уплатили военного сбора на 9 миллиардов гривень
Сайт Минобороны Украины

В государственный бюджет за январь-октябрь 2016 года поступило 9,1 миллиардов гривень военного сбора, тогда как за весь прошлый год от военного сбора в бюджет поступила почти такая же сумма, сообщается на сайте Государственной фискальной службы. 

Всего с начала администрирования Фискальной службой военного сбора (август 2014 года) в государственный бюджет было уплачено почти 21 миллиардов гривень военного сбора. В августе-декабре 2014 года перечислено 2,5 миллиардов гривень. 

"Налогоплательщики добросовестно платят сбор, понимая важность этих средств для украинской армии. Только физическими лицами-предпринимателями уплачено 25,7 миллионов гривень. Кроме того, по результатам декларирования доходов граждан к уплате задекларировано 230,1 миллионов гривень", - заявила начальник управления администрирования доходов и сборов с физических лиц департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Татьяна Федченко. 

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Плательщиками военного сбора являются физические лица - как резиденты, так и нерезиденты, получающие доходы в Украине, физические лица-резиденты,  получающие иностранные доходы, а также налоговые агенты Украины. 

С 1 января 2015 года в Украине действует общегосударственный военный сбор, который уплачивается на сумму 1,5% с фонда оплаты труда.

По материалам: ZN.UA
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