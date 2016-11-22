В Госавиаслужбе рассказали о полетах Медведчука в Россию

Борт Медведчука зарегистрирован на одном из Карибских островов.

После введения запрета на прямое авиасообщение с РФ Медведчук более 20 раз летал к Путину vybor.ua

После введения запрета на прямое авиасообщение с Россией самолет лидера пророссийского движения "Украинский выбор" и представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней котнтактной группы в Минскеполучил 21 разрешение на перелеты из Украины в РФ, сообщила Государственная авиационная служба в ответ на запрос телеканала "112. Украина".

В ведомстве уточнили, что действующий с 25 октября 2015 года запрет не распространяется на борт Медведчука, так он зарегистрирован не в Украине или РФ, а на Арубе – островном государстве в Карибском море, которое является субъектом федерации в составе Королевства Нидерландов.

Ранее инфомацию о прямых перелетах Медведчука в Россию подтвердил глава СБУ Василий Грицак.

"Медведчук… входит в Трехстороннюю контактную минскую группу и, в соответствии со своими полномочиями, которые предоставило ему руководство государства, он, действительно, периодически летает в Москву. Мы это подтверждаем. На своем самолете, который зарегистрирован, к сожалению, не в Украине", – сообщил Грицак в комментарии изданию Лига.net.

Напомним, журналисты проекта "Схемы" выяснили, что Медведчук неоднократно совершал перелеты из Киева в Москвуи обратно на самолете Falcon 300 с бортовым номером P4-GEM, игнорируя действующий с 25 октября 2015 года запрет на прямое авиасообщение с РФ.

В пресс-службе "Украинского выбора" заявили, что Медведчук летал в Москву для проведения переговоров об освобождении украинских граждана Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых незаконно осудили на территории РФ.