В Горловке разгорелся конфликт между сотрудниками "госбезопастности" и "полиции ДНР" – ИС

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В результате столкновений как минимум два "полицейских" попали в больницу.

"МГБ ДНР» и «полиция» бое не поделили сферы влияния в Горловке gogetnews.info

В оккупированной Горловке наблюдается конфликт между сотрудниками "МВД ДНР" и представителями местной структуры "МГБ ДНР", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Зафиксировано несколько столкновений, в результате которых как минимум два "полицейских" попали в медучреждения (один в тяжелом состоянии)", - пишет он.

Отмечается, что формально причиной действий сотрудников "МГБ" против "полиции" является реализация оперативной информации о "незаконных" действиях представителей "МВД" по "конфискации" личного имущества граждан. В частности, речь идет о недвижимости местных жителей, выехавших на неоккупированную территорию, а также личного автотранспорта граждан.

"По нашей информации, реальной причиной конфликта является борьба за сферы влияния в Горловке", - добавляет Тымчук.

Ранее группа "ИС" сообщала о том, что в "ДНР" проходят масштабные задержания сотрудников "полиции" по подозрению в убийстве "Моторолы". По имеющимся данным, Захарченко использует ликвидацию "Моторолы" для устранения неугодных лиц.