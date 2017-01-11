В Генштабе рассказали об особенностях призыва на срочную службу выпускников военных кафедр

К участию в АТО эту категорию военнослужащих пообещали привлекать только в добровольном порядке.

В ВСУ обещают призванным "пиджакам" зарплаты как у кадровых военных и сохранения места работы на время службы в армии Андрей Товстыженко, ZN.UA

Решение оофицеров запаса, закончивших военные кафдры высших учебных заведений, будет приниматься с учетом количества контрактников, уволившихся в запас согласно закону о совершенствовании порядка прохождения военной службы, сообщили в Генштабе.

"На сегодня окончательного решения о проведении призыва этой категории граждан нет. Генеральный штаб готов к проведению такого призыва, но окончательное решение будет принято после того, как мы увидим показатели увольнения… и учтем прогнозируемые показатели принятия на военную службу по контракту в добровольном порядке. Тогда можно будет делать выводы и принимать соответствующие решения", – пояснил заместитель начальника Генштаба – начальник управления кадрового обеспечения офицерским составом Марк Андрусяк на брифинге в среду, 11 января.

Он подчеркнул, что данная категория граждан будет задействована в выполнении боевых задач в зоне АТО исключительно в добровольном порядке, или же после заключения контракта.

Андрусяк отметил, что на указанную категорию военнослужащих будут распространяться все нормы социальной защиты, которыми пользуются кадровые военнослужащие. За призванными офицерами запаса на период службы будет сохраняться место предыдущей работы и средний размер заработной платы. Кроме того, они будут получать денежное содержание наравне с кадровыми офицерами ВСУ.

Ранее заместитель начальника Генштаба – начальник управления кадрового обеспечения офицерским составом Марк Андрусяк сообщил, что Вооруженные силы Украины планируют в 2017 году призвать на срочную службу около 4 тысяч офицеров запаса – выпускников военных кафедр гражданских высших учебных заведений. По словам Андрусяка, призыву будут подлежать лица не старше 43 лет. Срок службы – 18 месяцев.

Норма о возможности призыва на срочную службу в мирное время офицеров запаса предусмотрена законом о совершенствовании порядка прохождения военной службы, подписанного президентом Украины Петром Порошенко 4 января.