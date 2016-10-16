В Генштабе рассказали о принципах комплектации ВСУ

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Призыв на срочную службу должен обеспечить подготовку резервистов.

В ВСУ не намерены отказываться от призыва на срочную службу Сайт Минобороны Украины

В Украине сохранится смешанная форма комплектации Вооруженных сил, предусматривающаяи службу по контракту.

Как пояснил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, призыв является механизмом подготовки армейского резерва.

"На сегодня идет речь о смешанной форме комплектации. У нас есть как военнослужащие срочной службы, так и военнослужащие службы по контракту. Из общего количества сейчас только 10% - военнослужащие срочной службы. И мы будем продолжать такую форму комплектации Вооруженных сил, потому что нам нужно, в том числе, осуществлять и подготовку резервистов", – сказал Генштаба в интерью "5 каналу", опубликованном в субботу, 15 октября.

По словам Муженко, резервистами при необходимости будут доукомплектовываться подразделения, участвующие в боевых действиях.

Начальник Генштаба также сообщил, что что в 2014-2016 годах ВСУ заключили контракты с 85 тысячами солдат и офицеров, 57 тысяч из которых – подписали контракты в 2016 году.

11 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в настоящее время не намерен объявлять седьмую волну частичной мобилизации. "Как верховный главнокомандующий, я не планирую пока объявлять седьмую волну мобилизации", - сказал он.

В течение 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, призванных в армию во время четвертой, пятой и шестой волны частичной мобилизации в 2015 году. Таким образом, как только будет уволен последний из шестой волны, на фронте останутся только контрактники.

В августе советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что в случае обострения ситуации в Донбассе в Украине могут объявить седьмую волну мобилизации, на которой под призыв попадут в первую очередь военнослужащие, имеющие за плечами опыт боевых действий в АТО.