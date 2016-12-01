В Генштабе объяснили интерес россиян к ракетным учениям ВСУ возле Крыма

В районе полигона была замечена аэроразведка противника.

В учениях были задействованы восстановленные комплексы С-300 Сайт Минобороны Украины

Российские военные внимательно следили зана полуострове Ягорлыцкий Кут в Херсонской области.

"Самолеты были, корабли стояли, которые следили за этим пуском. Я думаю, они тоже уверились в том, что противовоздушная оборона Украины на сегодняшний день надежная", – сообщил начальник Генерального штаба Виктор Муженко в комментарии ТСН в четверг, 1 декабря.

Командование ВСУ уточнило, что в учениях была задействована восстановленная на оборонных предприятиях техника противовоздушной обороны, в том числе, зенитно-ракетные комплексы С-300.

"Опробовали технику, которая получила новый срок своей жизни. То есть, наши украинские предприятия обслужили эту технику, предоставили возможность в некоторых частях модернизировать, а также предоставить больше возможностей в их использовании", – пояснил командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов.

1-2 декабря вблизи оккупированного Крыма проходят учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводятся воздушные стрельбы.

Комментируя первый день учений, президент Украины Петр Порошенко назвал главную причину их проведения. В то время, как стрельбы вызвали немалую обеспокоенность Кремля, который пригрозил Киеву ответным ракетным ударом.

"Единственная причина, которая сейчас заставляет нас проводить эти учения - это необходимость постоянно быть готовыми к полномасштабному вторжению со стороны нашего агрессивного соседа", - сказал Порошенко.

В день начала практической части учений министр обороны Степан Полторак заявил журналистам, что "от России можно ожидать чего угодно", а Украина не будет отвечать на возможный ракетный удар РФ по украинским ЗРК в ходе учений.

В четверг утром, 1 декабря, в день начала ракетных учений, Минобороны РФ официально уведомило Украину об ответных ударах во время стрельб в Крыму. Уже вечером накауне был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.