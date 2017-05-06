В ФСБ РФ экипаж украинского спасательного катера обвинили в осуществлении фотосъемки кораблей

Капитан украинского судна самостоятельно взял курс в направлении порта Скадовск, сообщили в российском ведомстве.
Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на заявление пресс-службы Пограничного управления ФСБ по региону, инцидент произошел 23 апреля. По версии российской стороны, после получения сигнала о "нарушении" пограничный катер выдвинулся в район, чтобы обеспечить безопасность экипажей российских земснарядов "Амур" и "Печора".
Отмечается, что командир пограничного катера вышел в радиоэфир и якобы уведомил украинского капитана, что дальнейшее движение указанным курсом приведет к нарушению российской "государственной границы". Капитан украинского судна в ответ заявил, что не нарушал границу и уже уходит курсом на порт Скадовск.
После этого, как утверждают в ФСБ, капитан украинского катера "самостоятельно лег на заявленный курс и убыл в указанном направлении".
Ранее в Министерстве инфраструктуры сообщили, что российские корабли, базирующиеся в акватории оккупированного Крыма, пытались захватить украинский катер Морской поисково-спасательной службы в Черном море.РИА Новости