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В ФСБ РФ экипаж украинского спасательного катера обвинили в осуществлении фотосъемки кораблей

6 мая в 10:28

Капитан украинского судна самостоятельно взял курс в направлении порта Скадовск, сообщили в российском ведомстве.

Спасательный катер
В ФСБ РФ рассказали свою версию инцидента с попыткой захвата украинского катера
В российской ФСБ заявили, что украинский спасательный катер, который едва не был захвачен российскими кораблями в Черном море, якобы осуществлял видео- и фотосъемку судов.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на заявление пресс-службы Пограничного управления ФСБ по региону, инцидент произошел 23 апреля. По версии российской стороны, после получения сигнала о "нарушении" пограничный катер выдвинулся в район, чтобы обеспечить безопасность экипажей российских земснарядов "Амур" и "Печора".

Отмечается, что командир пограничного катера вышел в радиоэфир и якобы уведомил украинского капитана, что дальнейшее движение указанным курсом приведет к нарушению российской "государственной границы". Капитан украинского судна в ответ заявил, что не нарушал границу и уже уходит курсом на порт Скадовск.

После этого, как утверждают в ФСБ, капитан украинского катера "самостоятельно лег на заявленный курс и убыл в указанном направлении".

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Ранее в Министерстве инфраструктуры сообщили, что российские корабли, базирующиеся в акватории оккупированного Крыма, пытались захватить украинский катер Морской поисково-спасательной службы в Черном море.

По материалам: РИА Новости
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Тэги Россия Украина ФСБ
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1 комментарий
  • V. Savich Сегодня, 10:47 Ну то нехай козломорді заплатять за фотки і отримають їх. ..нема проблем. А от до кацапів одне питання - коли заберетесь нахєр за поребрік із захоплених територій України ? Ответить Цитировать Пожаловаться
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