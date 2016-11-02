В Европарламенте обещают внести вопрос безвизового режима с Украиной - Парубий

Спикер парламента надеется, что безвизовый режим будет подписан к годовщине Евромайдана.

Один из членов делегации заверил, что в повестку дня Европарламента будут внесены поправки siaivo / Depositphotos

Делегация подкомитета безопасности и обороны Комитета иностранных дел Европейского парламента пообещала внести в повестку дня вопрос безвизового режима с Украиной, заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Обратился к европарламентариям, с многими из них я встречался еще во времена Майдана, просьбы чтобы к годовщине Революции Достоинства в стенах Европарламента, наконец, был проголосован вопрос о безвизовом режиме с Украиной", - написал Парубий в Facebook после встречи с делегатами.

Он также отметил, что один из членов делегации заверил, что обнародованна повестка дня работы Европарламента не является окончательной - туда будут внесены поправки.

"Я убежден и верю, что люди, которые были рядом с нами на Майдане приложат максимум усилий, чтобы к годовщине Революции Достоинства принять решение, относительно завершения либерализации визового режима между Украиной и Евросоюзом", - добавил Парубий.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент может включить вопрос о безвизовом режиме для Украины и ЕС в свою повестку дня после 7 ноября.

Ранее заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что вопрос предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом может быть включен в повестку дня Европейского Парламента.

Напомним, что Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.