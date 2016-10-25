В ЕС не доверяют российским обвинениям в адрес Сущенко

Официальный Брюссель осуждает задержание украинского журналиста российскими силовиками.
"Мы осуждаем задержание корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко в Москве, которого обвиняют в шпионаже. Мы не доверяем этим обвинениям", - цитирует "Интерфакс-Украина" заявление дипломата на конференции по безопасности журналистов в Киеве.
Напомним, что 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".
В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.
Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.
Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.Интерфакс-Украина