В Донецкой области задержали охранника "народных мэров" Славянска

Его подозревают по статье "создание незаконных вооруженных формирований или участие в их деятельности".
Сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Донецкой области охранника "народных мэров" Славянска времен оккупации города боевиками террористической организации "ДНР".
"В 2014 г. задержанный, не имея постоянного источника доходов, присоединился к бандформированиям: ему выдали автомат, магазины к нему и "доверили" охрану захваченного здания СБУ на блокпосту вблизи него", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Донецкой области.
В Нацполиции добавили, что задержанный был телохранителем "народных мэров" Славянска Пономарева и Павленко, на которого он работал до освобождения города от террористов.
Отмечается, что боевик был задержан, ему объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК Украины.
Задержанному грозит до 8 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Харькова приговорил к пяти годам тюрьмы четырех участников захвата здания Харьковской областной государственной администрации в начале апреля 2014 года.
Ранее Приднепровский районный суд Черкасс согласился с доводами обвинения и приговорил члена террористической организации "ДНР" к наказанию в виде девяти лет лишения свободы.ZN.UA