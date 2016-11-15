В Донецкой области задержали охранника "народных мэров" Славянска

Его подозревают по статье "создание незаконных вооруженных формирований или участие в их деятельности".

Задержанный был телохранителем "народных мэров" Славянска Пономарева и Павленко Facebook/Головне Управління Національної поліції в Донецькій області

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Донецкой области охранника "народных мэров" Славянска времен оккупации города боевиками террористической организации "ДНР".

"В 2014 г. задержанный, не имея постоянного источника доходов, присоединился к бандформированиям: ему выдали автомат, магазины к нему и "доверили" охрану захваченного здания СБУ на блокпосту вблизи него", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Донецкой области.

В Нацполиции добавили, что задержанный был телохранителем "народных мэров" Славянска Пономарева и Павленко, на которого он работал до освобождения города от террористов.

Отмечается, что боевик был задержан, ему объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК Украины.

Задержанному грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Харькова приговорил к пяти годам тюрьмы четырех участников захвата здания Харьковской областной государственной администрации в начале апреля 2014 года.

Ранее Приднепровский районный суд Черкасс согласился с доводами обвинения и приговорил члена террористической организации "ДНР" к наказанию в виде девяти лет лишения свободы.