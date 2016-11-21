ОБСЕ зафиксировала более 600 взрывов в Донецкой области

Наблюдатели СММ отметили увеличение обстрелов в Донецкой области и уменьшение в Луганской.

В ОБСЕ зафиксировали увеличение обстрелов в Донбассе Украинская миссия в ОБСЕ/Twitter

Наблюдателиспециальной мониторинговой миссиинасчитали более 600 случае нарушения режима "тишины" в Донецкой области, что является значительно большим показателем по сравнению с предыдущим отчетным периодом (было зафиксировано 480 обстрелов).

В Светлодарске ночью 17 ноября наблюдатели зафиксировали 13 взрывов неизвестного происхождения, 30 взрывов, в том числе от минометных мин 120-го и 82-го калибров, и два взрыва от оружия неустановленного типа. Утром 18 ноября наблюдатели за полчаса услышали 40 взрывов от разрыва мин калибра 82 мм, а спустя время еще 25 взрывов от таких же мин.

В ночь с 17 на 18 ноября, находясь в подконтрольном боевикам Дебальцево, члены мисси зафиксировали 106 взрывов неопределенного происхождения. Днем 18 ноября, находясь в 3 км восточней Дебальцево, они слышали два выстрела и один взрыв снаряда неустановленного вооружения.

Вечером 17 ноября в подконтрольной боевикам Ясиноватой наблюдатели насчитали 77 взрывов неопределенного происхождения. В захваченной оккупантами Горловке, ими были зафиксированы 61 взрыв, одиночные выстрелы и множественные интенсивные очереди из стрелкового оружия.

Днем 18 ноября был зафиксирован один взрыв неопределенного происхождения и пролет десяти снарядов. Камера миссии, установленная на шахте "Октябрьская", зафиксировала пролет трех снарядов.

В ночь с 17 на 18 ноября наблюдатели в Донецке слышали 50 взрывов неопределенного происхождения. Днем 18 ноября за один час члены миссии насчитали 13 взрывов. На центральном железнодорожном вокзале Донецка за два часа был зафиксирован 51 взрыв неизвестного происхождения, а также перекрестные очереди и одиночные выстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

В ночь с 17 на 18 ноября в Мариуполе наблюдатели слышали 39 взрывов неизвестного происхождения, днем 18 ноября количество взрывов сократилось до 12.

Камера миссии в поселке Широкино за два часа зафиксировала пролет 29 артиллерийских снарядов, девяти активно-реактивных снарядов, выпущенных из ракетной установки "Град-П" либо системы РСВО, и пять активно-реактивных снарядов.

В оккупированном селе Безымянное за 30 минут было зафиксировано 45 взрывов, в Гнутово за сутки – 53.

В Луганской области члены миссии констатировали уменьшение обстрелов. В Кадеевке за 15 минут насчитали всего 13 взрывов, в Николаевке – девять. Пять выстрелов зафиксировали наблюдатели под Новозвановкой и десять – под Попасной.

Напомним, ранее представители ОБСЕ сообщали о 30 тысячах человек в форме, прибывших из РФ в Донбасс.