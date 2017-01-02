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В Донецкой области во время бытового конфликта убит военнослужащий ВСУ

2 января в 11:38

Конфликт произошел в поселке Донское.

потери ранения
Во время бытового конфликта был убит солдат ВСУ
Пресс-центр АТО/Facebook

В Волновахском районе Донецкой области в ходе бытового конфликта между группой мужчин на почве алкогольного опьянения убит военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщили в Национальной полиции Украины в Донецкой области.

"Предварительно установлено, что в парке села Донское произошла драка. Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение", - сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Отмечается, что в результате конфликта также травмированы двое гражданских лиц. Оба госпитализированы. В настоящее время все участники конфликта установлены. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" УК Украины. Досудебное расследование ведется совместно с Военной службой правопорядка.

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Ранее сообщалось, что в результате боевых действий в зоне АТО в течение суток, 30 декабря, один украинский военнослужащий получил ранения.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Донецк военнослужащие убийство
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