В Донецкой области во время бытового конфликта убит военнослужащий ВСУ

Конфликт произошел в поселке Донское.

Во время бытового конфликта был убит солдат ВСУ Пресс-центр АТО/Facebook

В Волновахском районе Донецкой области в ходе бытового конфликта между группой мужчин на почве алкогольного опьянения убит военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщили в Национальной полиции Украины в Донецкой области.

"Предварительно установлено, что в парке села Донское произошла драка. Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение", - сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Отмечается, что в результате конфликта также травмированы двое гражданских лиц. Оба госпитализированы. В настоящее время все участники конфликта установлены. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" УК Украины. Досудебное расследование ведется совместно с Военной службой правопорядка.

Ранее сообщалось, что в результате боевых действий в зоне АТО в течение суток, 30 декабря, один украинский военнослужащий получил ранения.