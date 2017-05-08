В Донецкой области провели автопробег техники Второй мировой войны

В мероприятиях уже приняли участие более 700 человек, около 100 из которых — ветераны.

В городе Покровске Донецкой области прошел автопробег военной техники времен Второй мировой войны, приуроченный ко Дню памяти и примирения и Дню Победы над нацизмом в Европе, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Жителям города были продемонстрированы образцы военной автомобильной техники, униформа и макеты стрелкового оружия времен Второй мировой войны, состоялось возложение цветов к памятнику павшим защитникам города, также проведены информационные акции о месте и роли украинского народа в победе над захватчиками.

"Праздничный концерт ветеранам — участникам войны и зрителям подарили представители военного ансамбля песни и танца. Зрители услышали как старые фронтовые, так и современные украинские песни. Автопробег техники времен Второй Мировой войны организовали Управление гражданско-военного сотрудничества вместе с военным историческим музеем ВС Украины", — говорится в сообщении.

"Автопробег проводится третий год подряд. Вчера мы начали со Славянска и Краматорска. Сегодня — Покровск. Впереди — Волноваха и Мангуш. В мероприятиях уже приняли участие более 700 человек, около 100 из которых — ветераны. В общем, нам удалось привлечь около 25 образцов вооружения и военной техники. Присутствует техника времен Второй мировой войны — это точные копии. Ребята-реконструкторы очень щепетильно к этому относятся. Техника приехала своим ходом, также своим ходом поедет дальше. Есть также автоматы, пулеметы, пистолеты, винтовки, колющее оружие", — рассказал полковник Олег Маланчук, начальник группы гуманитарной помощи объединенного центра гражданско-военного сотрудничества города Краматорск.

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