В Донецкой области на шахте произошел обвал породы, погиб горняк

По данному факту открыто уголовное производство.

В результате обвала смертельно ранен горняк dtek.com

В Донецкой области на шахте ПАО "Шахтоуправление Покровское" произошел обвал породы во время выполнения работ на территории воздухо-подающего ствола, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"Четвертого октября, около 12:30, в селе Песчаное Покровского района Донецкой области, на ПАО ШУ "Покровское" смертельно травмирован работник", - говорится в сообщении прокуратуры.

В результате обвала породы погиб работник шахты 1986 года рождения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации по ч.2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что на шахте ПАО ШУ "Покровское" произошла вспышка метано-воздушной смеси. На предприятии начался пожар, все 593 работника шахты выведены на поверхность