В Донецкой и Луганской областях полиция перейдет на усиленный режим работы в связи с праздниками

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Безопасность в Донецкой области в праздничные дни будут обеспечивать более 2 тысяч правоохранителей.

Полиция восточных областей Украины переходит на усиленный вариант несения службы Главное Управление Национальной полиции в Донецкой области

В Донецкой и Луганской областях полиция будет работать в усиленном режиме в период праздников и выходных дней.

Как сообщила в Facebook спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай, порядок в регионе в праздничный период будут обеспечивать более тысячи правоохранителей, которые будут нести службу в усиленном варианте. Максимальное внимание правоохранители уделят безопасности граждан и обеспечению порядка в местах проведения праздничных мероприятий.

"С целью предупреждения провоза опасных предметов, оружия и взрывчатки, учитывая специфику области (проведение антитеррористической операции), усилен контроль на блокпостах, автомобильных путях, железнодорожных вокзалах и автостанциях", – указала представитель полиции.

В то же время, в Донецкой области полиция также усиливает меры безопасности. Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области, особое внимание правоохранители будут уделять прифронтовому Мариуполю.

Безопасность в Донецкой области в праздничные дни будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских. Отмечается, что в ближайшие дни в области запланировано 79 мероприятий в 45 населенных пунктах. На каждом из них будут присутствовать сотрудники полиции (всего – почти 660 правоохранителей).

На улицы населенных пунктов выйдут 550 нарядов, из которых 335 – пеших, и 28 –автопатрулей, а также 46 групп быстрого реагирования. В Славянске, Краматорске и Мариуполе также будут работать экипажи патрульной полиции.

Ранее сообщалось, что Одесская полиция перешла в усиленный режим на время майских праздников. С первого по девятое мая в городе пройдет ряд мероприятий, на которых правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность.