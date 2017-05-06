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В Донецкой и Луганской областях полиция перейдет на усиленный режим работы в связи с праздниками

6 мая в 09:43

Безопасность в Донецкой области в праздничные дни будут обеспечивать более 2 тысяч правоохранителей.

Полиция Донецкой области
Полиция восточных областей Украины переходит на усиленный вариант несения службы
Главное Управление Национальной полиции в Донецкой области
В Донецкой и Луганской областях полиция будет работать в усиленном режиме в период праздников и выходных дней.

Как сообщила в Facebook спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай, порядок в регионе в праздничный период будут обеспечивать более тысячи правоохранителей, которые будут нести службу в усиленном варианте. Максимальное внимание правоохранители уделят безопасности граждан и обеспечению порядка в местах проведения праздничных мероприятий.

"С целью предупреждения провоза опасных предметов, оружия и взрывчатки, учитывая специфику области (проведение антитеррористической операции), усилен контроль на блокпостах, автомобильных путях, железнодорожных вокзалах и автостанциях", – указала представитель полиции.

В то же время, в Донецкой области полиция также усиливает меры безопасности. Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области, особое внимание правоохранители будут уделять прифронтовому Мариуполю.

Безопасность в Донецкой области в праздничные дни будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских. Отмечается, что в ближайшие дни в области запланировано 79 мероприятий в 45 населенных пунктах. На каждом из них будут присутствовать сотрудники полиции (всего – почти 660 правоохранителей).

На улицы населенных пунктов выйдут 550 нарядов, из которых 335 – пеших, и 28 –автопатрулей, а также 46 групп быстрого реагирования. В Славянске, Краматорске и Мариуполе также будут работать экипажи патрульной полиции.

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Ранее сообщалось, что Одесская полиция перешла в усиленный режим на время майских праздников. С первого по девятое мая в городе пройдет ряд мероприятий, на которых правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность.

По материалам: ZN.UA
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Тэги область полиция Донецк
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