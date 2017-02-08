В Донецке студентов заставляют сдавать кровь для раненных боевиков - ИС

В больницах города катастрофически не хватает врачей, морги Донецка переполнены убитыми оккупантами.

Раненных боевиков лечить негде и некому vk.com/strelkov_info

В больницах оккупированноговсе койко-места заняты раненными боевиками, кровь для них заставляют сдавать студентов местных учебных заведений, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В медицинских заведениях Донецка на данный момент в целом находится более 200 раненых боевиков (как из числа местных жителей, так и граждане Российской Федерации), свободных мест в больницах почти не осталось", - подчеркивает координатор.

По данным группы, большинство оккупантов имеют тяжелые ранения: пулевые, осколочные и ожоги. Хирургические отделения работают в авральном режиме, медицинского персонала критически не хватает. Все морги города переполнены.

"На территории Донецка работает пункт приема крови специально для раненых боевиков. Кровь сдают в основном студенты, которых в принудительном порядке направляет руководство учебных заведений по указанию оккупационных властей "ДНР"", - пишет Дмитрий Тымчук.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".