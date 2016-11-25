В Донецке пропали журналисты телеканала "Дождь"

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Представители боевиков предполагают, что с ними проводят "профилактическую работу".

Съемочная группа телеканала "Дождь" пропала в Донецке

Корреспонденты российского телеканала "Дождь" Сергей Ерженков и Василий Полонский в течение дня не выходит на связь со своей редакцией.

Перед исчезновением журналисты сообщили редакции, что их задержали представители "МГБ ДНР". Однако на горячей линии "МГБ" телеканалу "Дождь" сообщили, что в пятницу аресты не производились, передает русская редакция Deutsche Welle.

Съемочная группа "Дождя" получила аккредитацию для работы в Донецке как в СБУ, так и у боевиков "ДНР". На контролируемую сепаратистами территорию журналисты прибыли в четверг. Здесь они планировали снять сюжеты для эфира и сайта телеканала. Однако успели только записать интервью с бывшим секретарем "совета безопасности ДНР" Александром Ходаковским.

Ходаковский сообщил "Дождю", что журналистов могли задержать для "профилактической беседы", поскольку пресс-секретарь главаря "ДНР" Захарченко превысила полномочия и дала аккредитацию журналистам "Дождя" без его ведома.