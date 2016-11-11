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В Донецке боевики "ДНР" ищут "украинских шпионов" - Тымчук

11 ноября в 11:55

Оккупанты ограничат передвижение местных жителей и ужесточат проверку транспорта в западных и южных районах Донецка.

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Командование «1-го АК ДНР» потребовало от местных «военных комендатур» ужесточить «фильтрационные мероприятия» в Донецке
ДАН

В связи со случаями обнаружения расположения российско-террористических войск, в западных и южных районах Донецка командование "1-го АК ДНР" потребовало от местных "военных комендатур" ужесточить "фильтрационные мероприятия", сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По версии командования боевиков, в данных районах свободно перемещаются "украинские шпионы", собирающие информацию о местах дислокации и перемещениях подразделений оккупантов", - написал Тымчук в Facebook.

В "Информационном сопротивлении" отметили, что предположительно в районах, прилегающих к фронту, оккупанты ограничат передвижение местных жителей и ужесточат проверку транспорта.

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Ранее группа "ИС" сообщала о том, что сотрудники "МГБ ДНР" получили указание "усилить охрану военных и государственных деятелей республики".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Донецк ДНР Тымчук Украина
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