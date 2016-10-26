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В Донецке активисты сожгли "флаг "ДНР" и установили украинский

26 октября в 00:07

Видеозаписи появились на сервисе Youtube.

Украина флаг
Активисты установили государственный флаг Украины в Донецке
КГГА

В Сети опубликованы две видеозаписи, на которых активисты в так называемый "день флага "ДНР" сожгли флаг террористической организации и установили государственный флаг Украины на одном из терриконов Донецка.

Видеозаписи на сервисе Youtube опубликовали пользователи с именами mariupol tv и Timas canal+.

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Напомним, что утром 24 августа активисты устроили в Донецке патриотическую акцию ко Дню Независимости Украины. В центре города возле набережной около шести утра из скрытых динамиков зазвучал гимн Украины.

По материалам: ZN.UA
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Тэги флаг Донецк Украина видео активист ДНР
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