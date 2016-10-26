В Донецке активисты сожгли "флаг "ДНР" и установили украинский

Видеозаписи появились на сервисе Youtube.

Активисты установили государственный флаг Украины в Донецке КГГА

В Сети опубликованы две видеозаписи, на которых активисты в так называемый "день флага "ДНР" сожгли флаг террористической организации и установили государственный флаг Украины на одном из терриконов Донецка.

Видеозаписи на сервисе Youtube опубликовали пользователи с именами mariupol tv и Timas canal+.

Напомним, что утром 24 августа активисты устроили в Донецке патриотическую акцию ко Дню Независимости Украины. В центре города возле набережной около шести утра из скрытых динамиков зазвучал гимн Украины.