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В Донецк прибыли сотрудники ФСБ для "борьбы с коррупцией в правоохранительных органах ДНР" - ИС

9 ноября в 11:12

Сотрудники "МВД ДНР" помогали оформлять краденые автомобили.

Донецк1
В Донецк прибыла группа сотрудников ФСБ РФ
ДАН
В Донецк прибыла группа сотрудников ФСБ РФ, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Цель приезда – "борьба с коррупцией в правоохранительных органах ДНР"", - пишет он.

Отмечается, что на текущий момент представители ФСБ уже задержали несколько сотрудников "МВД ДНР" при содействии жителям Донецка в оформлении краденых автомобилей.

Читайте также: В "ДНР" ходят слухи о ликвидации "Моторолы" спецгруппой ФСБ России – Тымчук

Ранее группа "ИС" сообщала о том, что в "ДНР" проходят масштабные задержания сотрудников "полиции" по подозрению в убийстве "Моторолы". По имеющимся данным, Захарченко использует ликвидацию "Моторолы" для устранения неугодных лиц.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги ДНР ФСБ Донецк
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