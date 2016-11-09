В Донецк прибыли сотрудники ФСБ для "борьбы с коррупцией в правоохранительных органах ДНР" - ИС

Сотрудники "МВД ДНР" помогали оформлять краденые автомобили.

В Донецк прибыла группа сотрудников ФСБ РФ ДАН

В Донецк прибыла группа сотрудников ФСБ РФ, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Цель приезда – "борьба с коррупцией в правоохранительных органах ДНР"", - пишет он.

Отмечается, что на текущий момент представители ФСБ уже задержали несколько сотрудников "МВД ДНР" при содействии жителям Донецка в оформлении краденых автомобилей.

Ранее группа "ИС" сообщала о том, что в "ДНР" проходят масштабные задержания сотрудников "полиции" по подозрению в убийстве "Моторолы". По имеющимся данным, Захарченко использует ликвидацию "Моторолы" для устранения неугодных лиц.