В Донецк прибыла очередная "мобильная огневая группа" оккупантов – ИС

Огневая группа должна будет прикрывать действия "пехоты" на направлении Петровский район Донецка - Марьинка.

В Донецк прибыла еще одна группа боевиков ДАН

В Донецке в районе Жилплощадки зафиксировано прибытие очередной "мобильной огневой группы" оккупантов, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В составе группы - три единицы 120-мм минометов (прицепом на Камазах и Уралах), одна единица ЗУ-23-2 на Урале и две единицы УАЗ "Патриот"", - пишет он.

Также, по данным "ИС", задачей группы является обеспечение огневого прикрытия действий "пехоты" противника на направлении Петровский район Донецка - Марьинка.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.