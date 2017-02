В Донбассе зафиксировано максимальное количество обстрелов за последние 13 месяцев - Хуг

На прошлой неделе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ)зафиксировали в Донбассе наибольшее количество обстрелов за последние 13 месяцев, сообщил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"На прошлой неделе количество нарушений режима прекращения огня увеличилось почти в три раза. Обстрелов из запрещенного Минскими договоренностями оружия – минометов, танков и артиллерии, стало в шесть раз больше. Более 40 процентов обстрелов приходится на реактивные системы залпового огня", - подчеркнул Хуг.

