В Донбассе зафиксировано максимальное количество обстрелов за последние 13 месяцев - Хуг

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Обстрелов из тяжелого вооружения стало в шесть раз больше, более 40% ведется из РСЗО.

Наблюдатели ОБСЕ фиксируют существенное увеличение количества обстрелов на востоке Украины Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

На прошлой неделе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ)зафиксировали в Донбассе наибольшее количество обстрелов за последние 13 месяцев, сообщил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"На прошлой неделе количество нарушений режима прекращения огня увеличилось почти в три раза. Обстрелов из запрещенного Минскими договоренностями оружия – минометов, танков и артиллерии, стало в шесть раз больше. Более 40 процентов обстрелов приходится на реактивные системы залпового огня", - подчеркнул Хуг.

•Hug: JCCC can work constructively and jointly, ceasefire can be managed and facilitated. Sides can stop violence pic.twitter.com/OB9X3oMHa0 — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 10 лютого 2017 р.

Кроме того, в результате интенсивных обстрелов погибло восемь мирных жителей, еще 38 человек получили ранения, говорится в сообщении Миссии.

Напомним, ранее Александр Хуг сообщил о том, что новой горячей точкой в Донбассе становится мариупольское направление. По его словам, севернее и северо-западнее города обостряется ситуация на линии соприкосновения сторон.

Ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".