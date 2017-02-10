В Донбассе зафиксировано максимальное количество обстрелов за последние 13 месяцев - Хуг

Обстрелов из тяжелого вооружения стало в шесть раз больше, более 40% ведется из РСЗО.
"На прошлой неделе количество нарушений режима прекращения огня увеличилось почти в три раза. Обстрелов из запрещенного Минскими договоренностями оружия – минометов, танков и артиллерии, стало в шесть раз больше. Более 40 процентов обстрелов приходится на реактивные системы залпового огня", - подчеркнул Хуг.
•Hug: JCCC can work constructively and jointly, ceasefire can be managed and facilitated. Sides can stop violence pic.twitter.com/OB9X3oMHa0— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 10 лютого 2017 р.
Кроме того, в результате интенсивных обстрелов погибло восемь мирных жителей, еще 38 человек получили ранения, говорится в сообщении Миссии.
Напомним, ранее Александр Хуг сообщил о том, что новой горячей точкой в Донбассе становится мариупольское направление. По его словам, севернее и северо-западнее города обостряется ситуация на линии соприкосновения сторон.
Ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.
Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.
Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA