В Донбассе возобновили работу насосные и фильтровальные станции - СЦКК

Из-за повреждения боевиками инфраструктурных объектов Донбасса, более полумиллиона мирных жителей могли остаться без воды. Украинская сторона восстановила работу поврежденных объектов.

Из-за повреждения инфраструктурных объектов более полумиллиона жителей Донбасса могли остаться без воды Пресс-центр АТО/Facebook

Важные инфраструктурные объекты, пострадавшие из-за обстрела боевиков, возобновили работу, сообщил пресс-центр штаба АТО со ссылкой на руководителя украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майора Анатолия Петренко на странице в Facebook.

"Состоянием на 15 часов 25 декабря все основные ремонтные работы выполнены в полном объеме", - отметил Петренко.

В числе поврежденых объектов была также Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой жителей Авдеевки и Ясиноватой.

"Без подачи электроэнергии осталась Донецкая фильтровальная станция, которая осуществляет водоснабжение городов Авдеевка и Ясиноватая. Под угрозой полной остановки оказался Авдеевский коксохимический завод. Также были повреждены высоковольтные линии электропередач к подстанциям, обеспечивающим водоснабжение городов Торецк, Горловка, Донецк и Мариуполь. Без питьевой воды могли остаться более полумиллиона мирных жителей", - рассказал представитель украинской стороны СЦКК.

По словам Анатолия Петренко, НВФ 11 раз наносили огневые удары по территориям, на которых нет позиций Вооруженных Сил Украины.

Как сообщалось ранее, 3 декабря в городе Торецк Донецкой области восстановили водопровод, поврежденный боевиками во время обстрелов. Водоснабжение в городе полностью отсутствовало с 26 ноября.

Напомним, из-за отсутствия воды в Торецке были закрыты детские сады и школы, некоторые микрорайоны оставались без отопления. Город находился на грани гуманитарной катастрофы.