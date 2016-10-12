В Донбассе волонтеры обнаружили современный тягач 34 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ

Такие модификации тягача МТ-ЛБ в Украину никогда не поставлялись.

В Донбассе волонтерами идентифицирован новый бронированный тягач МТ-ЛБ ВМК, который закреплен за 34-й отдельной мотострелковой бригадой ВС РФ.

"В процессе наполнения базы данных по современной российской военной технике, которая была выявлена на территории оккупированного Донбасса, волонтеры столкнулись c весьма интересной российской модификацией МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр (тягач) лёгкий бронированный)", - отмечается в сообщении волонтерского сообщества InformNapalm.

Волонтеры отметили, что впервые тягач МТ-ЛБ ВМК был замечен при просмотре видеозаписи с площади возле городского совета Перевальска Луганской области.

Также в волонтерском сообществе подчеркнули, что модификации МТ-ЛБ выпускают с середины девяностых годов на предприятии "Муромтепловоз" и такие модификации в Украину никогда не поставлялись.

Волонтеры также добавили, что у тягача есть отличие, которое заключается в нестандартном расположении триплекса (перископа). Он расположен на крыше машины, вместо боковой правой стойки.

Кроме того, на корпус машины нанесена трехцветная камуфлированная расцветка. Аналогичный специфический МТ-ЛБ, состоящий на вооружении 34-й ОМСБр был уничтожен подразделениями ВСУ в районе контрольно-пропускного пункта Мариновка Донецкой области в августе 2014 года.

Тягач МТ-ЛБ создан для транспортировки людей и грузов, также широко используется в роли артиллерийского тягача.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в оккупированных районах Донбасса находится более 700 российских танков, 1250 артиллерийских систем, более 1000 БТРов и 300 систем залпового огня.

Согласно информации Генерального штаба ВСУ, представленной Офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, с момента начала агрессии против Украины, количество российской военной техники и оружия в Донбассе выросло в несколько раз.