В Донбассе продолжаются поиски троих украинских военных

Штаб проверяет всю поступающую к ним информацию о судьбе бойцов.

Судьба троих украинских бойцов до сих пор неизвестна Госпогранслужба Украины

"До конца этого дня станет все известно. Вся информация проверяется, их продолжают искать", - сказал Матюхин.

На вопрос живы ли бойцы АТО и, где могут находиться, Матюхин сказал: "Сначала появилась одна информация, потом другая, мы все проверяем".

Напомним, 8 января трое военнослужащих не вернулись к месту расположения подразделения одной из воинских частей, выполняющей задачи вблизи линии разграничения. Связь с ними связь отсутствует.