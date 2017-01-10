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В Донбассе продолжаются поиски троих украинских военных

10 января в 11:15

Штаб проверяет всю поступающую к ним информацию о судьбе бойцов.

1ато1 пограничники
Судьба троих украинских бойцов до сих пор неизвестна
Госпогранслужба Украины
На текущий момент в Донбассе продолжаются поиски трех украинских военных, пропавших возле линии разграничения 8 января, сообщает ЛІГА.net со ссылкой на спикера штаба АТО Леонида Матюхина.

"До конца этого дня станет все известно. Вся информация проверяется, их продолжают искать", - сказал Матюхин.

На вопрос живы ли бойцы АТО и, где могут находиться, Матюхин сказал: "Сначала появилась одна информация, потом другая, мы все проверяем".

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Напомним, 8 января трое военнослужащих не вернулись к месту расположения подразделения одной из воинских частей, выполняющей задачи вблизи линии разграничения. Связь с ними связь отсутствует. 

По материалам: liga.net
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Тэги Донбасс АТО военный
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