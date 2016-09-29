В Донбассе после установления режима "тишины" участились случаи мародерства – разведка

В районе Козацкого двое военнослужащих Рф подорвались на самодельной мине при попытке ограбления погреба частного дома.

Российские военные в Донбассе занимаются мародерством Facebook/Gennadiy Dubovoy

приводит к увеличению случаев мародерства гражданского населения, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Неудовлетворительное обеспечение передовых подразделений 1 АК (Донецк) ВС РФ продовольствием, которое значительно ухудшилось при установлении режима тишины,

Также участились вооруженные ограбления военных складов в том числе с летальным исходом.

В частности, 26 сентября неизвестные в Донецке ограбили склад 1 АК ВС РФ, в результате чего были убиты два военнослужащих отдельного комендантского полка корпуса, похищено два автомата, а также около 800 кг мясных консервов и других продовольственных продуктов.

"В совершении этого преступления подозреваются военнослужащие 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ, в т.ч. начальник столовой Кондрашов Сергей Сергеевич и водитель роты материального обеспечения каменного Владимир Владимирович", - отмечают в управлении.

Также 27 сентября в Комунаривке задержали военнослужащего 1 мотострелкового батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 1 АК ВС РФ Ширяйкина Олега Владимировича, который пытался ограбить местных жителей, а после осуществлял вооруженное сопротивление военной комендатуре. Ширяйкин был в полном боевом снаряжении и вооруженный автоматом с подствольным гранатометом.

Кроме того, в 27 сентября в районе Козацкого двое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ во время ночной попытки ограбления погреба частного дома подорвались на самодельной мине, установленной местными жителями с целью защиты от мародеров.

Ранее жители Донбасса вышли на стихийные протесты против насилия и мародерства боевиков. Так в Макеевке местные жители самостоятельно схватили террориста, которого подозревали в убийстве семьи местного предпринимателя.