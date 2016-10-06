В Донбассе погибли трое российских военных, еще 12 ранены – разведка

Потери понесли два полка боевиков.

Российские войска продолжают нести потери в Донбассе 112.ua

Российские войска, ведущие в Донбассе войну против Украины, продолжают нестиПо данным Главного управления разведки Минобороны Украины, погибли еще трое военнослужащих РФ.

"Очередные потери личного состава ВС РФ на востоке Украины в течение суток составили трое убитых военнослужащих и 12 раненых из состава 11 (Макеевка), 6 (Стаханов) отдельных мотострелковых полков 1 и 2 АК", - сообщают в управлении.

Вместе с тем, российское командование продолжает поставлять боевикам вооружение, военную технику и материально-технические средства, а также перебрасывает личный состав. В частности, в Макино доставлено 25 единиц военной техники, в т.ч. 122-мм гаубицы Д-30, самоходные артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы "Оса"; а в Гусельщиково - 80 военнослужащих ВС РФ.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что в данный момент на Востоке Украины находится от 4 до 6 тысяч кадровых военнослужащих ВС РФ.

Тем временем, согласно оценке аналитика Stratfor Лорен Гудрич, численность российских войск, действующих в Донбассе, достигает размеров в 10 тысяч военнослужащих, которые действуют в составе трех-четырех армейских бригад. Общая численность вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", при этом, остается неизвестной.