В Донбассе погибли минимум полторы тысячи российских военных - Солдатские матери РФ

В Украину продолжают отправлять российских военных.

В зоне АТО погибли по меньшей мере 1,5 тысячи российских военных и еще около пяти тысяч получили ранения 112 Украина

За время российской агрессии в украинском Донбассе погибли минимум полторы тысячи, а также около пяти тысяч получили ранения, сообщила глава Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентина Мельникова.

"Мы считаем, что российские потери в Украине составляют не меньше половины от потерь украинской армии... Полторы тысячи погибших с российской стороны - это минимум. И, значит, почти пять тысяч раненных, а может быть, и больше... Знают, что в Украину продолжают отправлять россиян", - сказала Мельникова в интервью "Украинской правде".

Она добавила, что точных подсчетов по количеству погибших россиян нет из-за того, что российских военных командование отправляет воевать в Донбасс нелегально.

Мельникова отметила, что выяснить точное количество погибших и раненых можно будет после окончания войны, когда уцелевшие и семьи погибших "будут требовать компенсаций".

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины и группы "Информационное сопротивление", российские военные регулярно гибнут в Донбассе в результате боевых действий, в бытовых конфликтах, а также от передозировки наркотиками.

Как сообщалось ранее, боевики российско-террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" под воздействием алкоголя и наркотических веществ нанесли удары по своим передовым позициям, в результате чего трое из них погибли и 11 получили ранения.