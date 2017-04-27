В Донбассе погибли минимум полторы тысячи российских военных - Солдатские матери РФ

В Украину продолжают отправлять российских военных.
"Мы считаем, что российские потери в Украине составляют не меньше половины от потерь украинской армии... Полторы тысячи погибших с российской стороны - это минимум. И, значит, почти пять тысяч раненных, а может быть, и больше... Знают, что в Украину продолжают отправлять россиян", - сказала Мельникова в интервью "Украинской правде".
Она добавила, что точных подсчетов по количеству погибших россиян нет из-за того, что российских военных командование отправляет воевать в Донбасс нелегально.
Мельникова отметила, что выяснить точное количество погибших и раненых можно будет после окончания войны, когда уцелевшие и семьи погибших "будут требовать компенсаций".
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины и группы "Информационное сопротивление", российские военные регулярно гибнут в Донбассе в результате боевых действий, в бытовых конфликтах, а также от передозировки наркотиками.
Как сообщалось ранее, боевики российско-террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" под воздействием алкоголя и наркотических веществ нанесли удары по своим передовым позициям, в результате чего трое из них погибли и 11 получили ранения.Украинская правда