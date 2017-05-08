В Донбассе подорвался украинский военный

Спасти раненого взрывом украинского солдата не удалось.

В АТО подорвался украинский военный. Facebook/Міністерство оборони України

Украинский военный погиб в зоне АТО из-за взрыва неизвестного устройства. Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног и головы получил военнослужащий одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО", - говорится в сообщении штаба на официальной странице в Facebook.

Раненого доставили в медицинское учреждение, где военные врачи боролись за его жизнь.

"Проведены неотложные реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результата. Спасти жизнь военнослужащего не удалось", - сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что предыдущая сутки в АТО прошла без потерь и ранений для украинских сил. В этом на брифинге заверил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. Вчера штаб сообщал, что вчера бойовики применили под Авдіївкою танк и минометы, силы АТО открыли огонь в ответ. Из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов и пулеметов враг обстреливал защитников Луганского. Из 82 мм минометов, гранатометов и пулеметов обстреливали позиции сил АТО возле Верхнеторецка.