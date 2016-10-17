В Донбассе подорвался на мине автомобиль ВСУ – погиб один и ранены трое военных

Пострадавших военнослужащих пытаются спасти врачи, сообщил глава Луганской администрации.
"В Попаснянском районе на мине подорвался автомобиль с нашими военнослужащими, один боец погиб, трое – получили ранения разной степени тяжести, за их жизнь сейчас ведут борьбу врачи", – цитирует пресс-служба ведомства главу Луганской ОВГА Юрия Гарбуза.
Помимо этого, еще один защитник Луганской области получил ранение в ходе обстрела боевиками позиций ВСУ возле Трехзибенки и Крымского.
Напомним, по данным штаба АТО, за прошедшие сутки "российско-оккупационные войска" 61 раз открывали огонь по позициям ВСУ в Донбассе.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.
Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.ZN.UA