В Донбассе подорвался на мине автомобиль ВСУ – погиб один и ранены трое военных

Пострадавших военнослужащих пытаются спасти врачи, сообщил глава Луганской администрации.

Силы АТО понесли на Луганщине новые потери Пресс-центр АТО/Facebook

В Луганской области в результате подрыва на мине автомобиля ВСУ погиб один и ранены трое украинских военнослужащих, сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации.

"В Попаснянском районе на мине подорвался автомобиль с нашими военнослужащими, один боец погиб, трое – получили ранения разной степени тяжести, за их жизнь сейчас ведут борьбу врачи", – цитирует пресс-служба ведомства главу Луганской ОВГА Юрия Гарбуза.

Помимо этого, еще один защитник Луганской области получил ранение в ходе обстрела боевиками позиций ВСУ возле Трехзибенки и Крымского.

Напомним, по данным штаба АТО, за прошедшие сутки "российско-оккупационные войска" 61 раз открывали огонь по позициям ВСУ в Донбассе.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.