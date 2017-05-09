В Донбассе 9 мая погиб украинский военный

Солдат одной из механизированных бригад стал жертвой вражеского обстрела.

Украинские силы понесли потери вблизи Луганского. facebook.com/ato.news

Гибель украинского военного произошла на Донецком направлении вблизи Луганского. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня, 9 мая, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении неподалеку Луганского, погиб военнослужащий одного из подразделений", - говорится в сообщении.

Враг вел огонь по украинским позициям из стрелкового оружия, а также из гранатометов различных систем и минометов калибром 120 и 82 миллиметра.

Утром стало известно, что за предыдущие сутки в АТО погиб один украинский военный. Еще 9 защитников Украины были ранены. Вчера сообщалось, что в Донбассе подорвался украинский военный. Через неизвестное взрывное устройство он получил многочисленные ранения, после чего был доставлен в госпиталь. Но врачи не смогли спасти его жизнь.