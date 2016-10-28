В Докучаевск прибыл спецназ ГРУ РФ и шесть грузовиков с наемниками – ИС

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Первая группа займется диверсионной деятельностью на волновахском направлении, вторая – ее прикрывать.

Подразделение ГРУ РФ насчитывает около 30 человек sprotyv.info

В Докучаевск прибыло подразделение спецназа ГРУ ГШ ВС РФ численностью до 30 человек, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Старший группы имеет позывной "Старый", его заместитель - "Черный". Задача - осуществление разведывательной и диверсионной деятельности на волновахском направлении", - пишет он.

Вместе с тем, с разницей в несколько часов в Докучаевск также прибыло 6 тентованых грузовиков с российскими наемниками (все хорошо экипированы, одеты в камуфляж "горка").

"Прибывших разместили в гостинице "Мрия" (ул.Независимости, 16). Задача второй группы – поддержка и прикрытие для ДРГ российского спецназа", - добавляет Тымчук.

Напомним, согласно информации генерального штаба ВСУ, представленной Офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, с момента начала агрессии против Украины,количество российской военной техники и оружия в Донбассе выросло в несколько раз.

Ранее украинская разведка сообщала о переброске с территории РФ в Донбасс САУ "Гвоздика" и "Акация".