В "ДНР" за сутки погибли трое боевиков - разведка

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Одного боевика убил сослуживец и пытался обвинить в этом ВСУ.

Разведка сообщила о трех погибших боевиках за прошедшие сутки vk.com/strelkov_info

Зафиксированы очередные потери личного состава в частях и соединениях 1 АК (Донецк) ВС РФ, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"За вчерашние сутки, 30 сентября, погибли трое и ранен один военнослужащий 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка). Установлено, что один из военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) в районе Авдеевки был убит во время проверки постов вследствии грубых нарушений требований караульной службы", - говорится в сообщении ГУР.

Так в управлении отметили, что 30 сентября механик-водитель 1 мотострелкового батальона 11 омсп Кондрашов Александр Викторович (29.07.1975), во время несения дежурства на передовой позиции подразделения в районе промышленной зоны, совершил убийство своего сослуживца, пытаясь обвинить в этом силы АТО.

Как заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, на территории Украины находится от 4 до 6 тысяч российских военных.

Тем временем, согласно оценке аналитика Stratfor Лорен Гудрич, численность российских войск, действующих в Донбассе, достигает размеров в 10 тысяч военнослужащих, которые действуют в составе трех-четырех армейских бригад. Общая численность вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", при этом, остается неизвестной.