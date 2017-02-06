В "ДНР" возвращающихся переселенцев проверяют местные особисты - ИС

Сотрудники так называемых "министерств государственной безопасности" ищут среди них якобы украинскую агентуру и шпионов.

Возвращающихся обратно людей, боевики проверяют в лучших традициях КГБ vk.com/donetskhd

Подразделения "МГБ ДНР" получили указание выявлять "агентуру и пособников украинских спецслужб" из числа, вернувшихся на временно оккупированные территории Донбасса, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В так называемых "органах социальной защиты ДНР" сотрудники "МГБ" активно изымают данные о переселенцах для проведения дальнейшей проверки. По словам координатора, в городах Зугрэс и Иловайск, а также поселке Зуевка, получены данные о 400 людях. Особое внимание обращается на населенный пункт, откуда прибыл переселенец: в том случае, если это не территория Донецкой или Луганской области, переселенец попадает в "особую зону риска". К проверке переселенцев "власти ДНР" планируют привлечь сотрудников "полиции".

Вместе с тем "МГБ ДНР" пытается бороться с распространением информации о количестве раненых и уничтоженных боевиков, которой медики больниц оккупированных территорий делятся со знакомыми и родственниками. Ими проведен ряд "профилактических бесед", вынесены предупреждения.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".