Топ Новости
<
>

В ДНР "украинского шпиона" приговорили к 11 годам тюрьмы

10 января в 12:10

"Власти республики" обвинили Олега Чулгу в якобы шпионаже и сотрудничестве с СБУ.

ДНР1
Украинца Олега Чулгу в "ДНР" приговорили к 11 годам лишения свободы
РИА Новости
"Военный трибунал"  так называемой "Донецкой народной республики" приговорил украинца Олега Чулгу к 11 годам лишения свободы, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на новостной ресурс "ДНР".

Задержанного в феврале 2015 года Чулгу, подозревали в якобы шпионаже и сотрудничестве с СБУ.  В частности, украинца обвиняли в том, что он в 2014 году в Славянске "оказывал помощь ополчению и был завербован Службой безопасности Украины". Обвиняемый якобы передавал украинским разведчикам информацию о передвижении техники и дислокации подразделений боевиков "ДНР".

Читайте также: Террористы обстреляли жилые кварталы Харцызска на рождество – разведка

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: РБК-Украина
Читайте также
Тэги Украина ДНР обвинение Донбасс
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.02
EUR 28.61
Последние новости