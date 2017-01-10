В ДНР "украинского шпиона" приговорили к 11 годам тюрьмы

"Власти республики" обвинили Олега Чулгу в якобы шпионаже и сотрудничестве с СБУ.

Украинца Олега Чулгу в "ДНР" приговорили к 11 годам лишения свободы РИА Новости

"Военный трибунал" так называемой "Донецкой народной республики" приговорил украинца Олега Чулгу к 11 годам лишения свободы, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на новостной ресурс "".

Задержанного в феврале 2015 года Чулгу, подозревали в якобы шпионаже и сотрудничестве с СБУ. В частности, украинца обвиняли в том, что он в 2014 году в Славянске "оказывал помощь ополчению и был завербован Службой безопасности Украины". Обвиняемый якобы передавал украинским разведчикам информацию о передвижении техники и дислокации подразделений боевиков "ДНР".

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".