В "ДНР" спешно формируют бригады журналистов для "освещения событий под Авдеевкой" - ИС

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В оккупированном Донецке ждут прибытия специальной группы из Москвы, которая будет координировать информационную кампанию по дискредитации ВСУ.

На фоне боевых потерь личного состава и тактических позиций, оккупанты "ДНР" пытаются отыграться на информационном поле РИА Новости

Представители так называемого "Министерства информации" при участии российских советников спешно формируют мобильные группы для "освещения результатов обстрелов украинскими войсками жилых кварталов Донецка", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В состав групп вошли местные пророссийские и российские журналисты.

"Согласно указанию из Москвы, в эти группы в обязательном порядке должны включаться также представители иностранных СМИ", - подчеркнул Тымчук.

Сегодня в "ДНР" ожидают прибытия специальной группы из Москвы во главе с представителями администрации президента Российской Федерации. Ее целью является координация информационной кампании по "освещению ситуации" вдоль линии фронта и дискредитации ВСУ.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированный обстрел Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отбили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло - и энергоснабжения города, в городе введен режим ЧС, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".