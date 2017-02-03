В "ДНР" спешно формируют бригады журналистов для "освещения событий под Авдеевкой" - ИС

В оккупированном Донецке ждут прибытия специальной группы из Москвы, которая будет координировать информационную кампанию по дискредитации ВСУ.
В состав групп вошли местные пророссийские и российские журналисты.
"Согласно указанию из Москвы, в эти группы в обязательном порядке должны включаться также представители иностранных СМИ", - подчеркнул Тымчук.
Сегодня в "ДНР" ожидают прибытия специальной группы из Москвы во главе с представителями администрации президента Российской Федерации. Ее целью является координация информационной кампании по "освещению ситуации" вдоль линии фронта и дискредитации ВСУ.
Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированный обстрел Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отбили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.
Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло - и энергоснабжения города, в городе введен режим ЧС, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".ZN.UA