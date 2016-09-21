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В "ДНР" создают штурмовую бригаду под командованием российского военнослужащего – ИС

21 сентября в 11:32

Формирование бригады должно быть закончено до 25 сентября.

Боевики днр_4
Российские «кураторы» также планируют создать батальон для диверсий и терактов
vk.com/strelkov_info
Командование "1-го АК ДНР" намерено до 25 сентября закончить формирование новой штурмовой бригады, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Главарем бригады уже назначен российский военнослужащий с позывным "Кадет".

Кроме того, российские "кураторы" рассматривают создание специального батальона, "специализирующемся" на проведении диверсий и терактов в тактических и оперативно-тактических тылах сил АТО на территории Донецкой и Луганской областей

"В батальон планируется привлечь около 300 военнослужащих, в основном из отдельных "батальонов территориальной обороны". Указанное подразделение планируется финансировать по линии российской военной разведки напрямую из России с подчинением ГРУ ГШ ВС РФ", - отмечает Тымчук.

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Вместе с тем, как сообщалось ранее, российские "кураторы" блокируют работу "Луганского патронного завода" , что может свидетельствовать о намерении использовать для войны в Донбассе только боеприпасы из РФ.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия бригада военнослужащие ДНР
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