В "ДНР" создают штурмовую бригаду под командованием российского военнослужащего – ИС

Формирование бригады должно быть закончено до 25 сентября.

Российские «кураторы» также планируют создать батальон для диверсий и терактов vk.com/strelkov_info

Главарем бригады уже назначен российский военнослужащий с позывным "Кадет".

Кроме того, российские "кураторы" рассматривают создание специального батальона, "специализирующемся" на проведении диверсий и терактов в тактических и оперативно-тактических тылах сил АТО на территории Донецкой и Луганской областей

"В батальон планируется привлечь около 300 военнослужащих, в основном из отдельных "батальонов территориальной обороны". Указанное подразделение планируется финансировать по линии российской военной разведки напрямую из России с подчинением ГРУ ГШ ВС РФ", - отмечает Тымчук.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, российские "кураторы" блокируют работу "Луганского патронного завода" , что может свидетельствовать о намерении использовать для войны в Донбассе только боеприпасы из РФ.