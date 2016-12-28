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В "ДНР" семьи боевиков эвакуируют из населенных пунктов вдоль линии разграничения – ИС

28 декабря в 12:13

В рядах боевиков ходят слухи о якобы готовящемся наступлении украинской армии на Дебальцево.

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Членов семей боевиков вывозят вглубь оккупированных территорий
vk.com/strelkov_info
Боевики "1-го АК ДНР" и так называемые "чиновники ДНР" массово эвакуируют свои семьи из населенных пунктов вблизи линии разграничения в Донбассе. Эвакуация не прекращается с 20 декабря, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По словам координатора, членов семей боевиков и якобы "чиновников" вывозят из Дебальцево, Углегорска и Дебальцевского (бывшей Коммуны). Срочная эвакуация связана с усилением военных действий на данных участках. Большая часть людей вывозится в Горловку, оттуда их могут переправить вглубь оккупированных территорий.

В рядах боевиков упорно распространяются слухи о якобы грядущем масштабном наступлении сил ВСУ на Дебальцево, после "разведки боем" на Светлодарской дуге.

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На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты"  из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики Донбасс эвакуация Украина ДНР
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