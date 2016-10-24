В "ДНР" распространяют слухи об убитых "польско-американских наемниках" под Мариуполем — Тымчук

Слухи распространяют среди боевиков и местных жителей в Донецке, Новоазовске и Бойковском.

Пропагандисты "ДНР" распространили слухи о "более 200 убитых наемниках" в районе Водяное – Широкино РИА Новости

Пропагандистские структуры "ДНР" активно распространяют информацию о "погрузке тел убитых польско-американских наемников" на железнодорожной станции в Мариуполе, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Якобы после "неудачных боев" в районе Водяного – Широкино "более 200 тел наёмников под охраной украинских националистов" загрузили в вагоны поезда", - написал он в Facebook.

Тымчук со ссылкой на "военную разведку ДНР" отметил, что подобные слухи распространяются среди боевиков и местных жителей в населенных пунктах Новоазовск, Бойковское (бывшее Тельманово) и Донецк.

Ранее сообщалось, что в Донецке распространяются слухи о ликвидации "Моторолы" силами некой "спецгруппой ФСБ РФ".

Напомним, что сегодня, 24 октября незаконные вооружение формирования за сутки 35 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" - их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.