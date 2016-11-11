В "ДНР" пытаются скрыть провал программ восстановления инфраструктуры — Тымчук

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По данным местных "администраций", всего восстановлено лишь 403 объекта, а не 1249, как заявили "власти ДНР".

Боевики запланировали восстановить 1625 домов и объектов социальной сферы РИА Новости

Боевики террористической-организации "ДНР" пытаются скрыть провал разрекламированной программы "Второй этап восстановления" по "восстановлению объектов инфраструктуры", сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"На данный момент, согласно заявлениям руководства "ДНР", в оккупированных районах Донецкой области завершено восстановление 829 многоэтажных домов (запланировано 1189) и 420 объектов социальной сферы (запланировано 436). Однако, по данным местных "администраций" в соответствующих докладах, в реальности всего восстановлено лишь соответственно 283 и 120 объектов", - написал Тымчук в Facebook.

Он добавил, что в связи этим в начале ноября "министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР" Наумец обратился к заместителю министра экономического развития РФ Назарову с просьбой о выделении дополнительных средств, на что в российском ведомстве было указано, что генподрядчик боевиков в лице ООО "Трест Донбасстрой" получил достаточно средств и стройматериалов из РФ.

Тымчук также отметил, что в первых числах ноября из РФ на территорию "ДНР" прибыли 43 грузовых автомобиля со строительными материалами для реконструкции и ремонта объектов, поврежденных в результате боевых действий. Все материалы были переданы ООО "Трест Донбасстрой".

Ранее в группе "ИС" сообщили, что количество отказов продлевать "контракты" на продолжение службы в подразделениях "2-го АК ЛНР" превысило 1000 человек.