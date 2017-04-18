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В "ДНР" перестали выплачивать пенсии и пособия инвалидам – ИС

18 апреля в 12:55

После сокращения финансирования Россией на временно оккупированных территориях возникли проблемы с социальными выплатами.

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Пенсионеры и инвалиды оккупированной части Донбасса не получают положенные выплаты
Pixabay
На временно оккупированных террористической организацией "ДНР" территориях Донецкой области отмечается острая нехватка денежных средств, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"С сокращением финансирования "ДНР" со стороны России, за последние два месяца наблюдаются задержки ряда социальных выплат. В частности, помощи семьям с детьми, пенсионных выплат, выплат помощи в связи с инвалидностью (выплаты получила лишь часть людей с инвалидностью)", - отмечает Дмитрий Тымчук.

Наиболее остро ситуация с выплатами пенсий стоит в оккупированной террористами Макеевке.

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Напомним, ранее  боевикам частей и подразделений "1-го АК ДНР" командование российско-оккупационных войск задержало выплату "зарплаты". Среди террористов ходили слухи о том, что средства пошли на выплату зарплат сотрудникам "национализированных" предприятий ОРДЛО.

Ранее Комиссия российского оккупационного командования соединений и частей Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО ВС РФ в Донбассе выявила факты присвоения командирами боевиков зарплаты и предметов материального снабжения убитых террористов

По материалам: ZN.UA
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Тэги выплаты ДНР пенсии боевики
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