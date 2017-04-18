В "ДНР" перестали выплачивать пенсии и пособия инвалидам – ИС

После сокращения финансирования Россией на временно оккупированных территориях возникли проблемы с социальными выплатами.
"С сокращением финансирования "ДНР" со стороны России, за последние два месяца наблюдаются задержки ряда социальных выплат. В частности, помощи семьям с детьми, пенсионных выплат, выплат помощи в связи с инвалидностью (выплаты получила лишь часть людей с инвалидностью)", - отмечает Дмитрий Тымчук.
Наиболее остро ситуация с выплатами пенсий стоит в оккупированной террористами Макеевке.
Напомним, ранее боевикам частей и подразделений "1-го АК ДНР" командование российско-оккупационных войск задержало выплату "зарплаты". Среди террористов ходили слухи о том, что средства пошли на выплату зарплат сотрудникам "национализированных" предприятий ОРДЛО.
Ранее Комиссия российского оккупационного командования соединений и частей Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО ВС РФ в Донбассе выявила факты присвоения командирами боевиков зарплаты и предметов материального снабжения убитых террористов.ZN.UA