В "ДНР" не хотят нарушать Минские договоренности и ждут "согласования" с Киевом даты проведения выборов

Согласно Минским договоренностям, выборы в оккупированном Донбассе могут пройти только по украинскому законодательству.

В "ДНР" заявляют о намерении провести выборы согласно Минским договоренностям ТАСС

Донецкие боевики не хотели бы проводить "выборы" в "одностороннем порядке", поэтому пока что ждут одобрения от Киева, заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко.

"Минские договоренности… подразумевают проведение выборов. Проведение их в одностороннем порядке будет означать, что мы нарушили их. Мы ждем, что будет дальше, ждем реакции украинской стороны. Если она будет позитивной, готовы согласовывать дату. Если не будет реакции, будем уже смотреть и принимать решение", — сказал Захарченко, которого цитируют РИА Новости.

Также в "ДНР" хотят продления на 2017 год встреч в минском формате, заявил представитель боевиков на переговорах в Минске Денис Пушилин. "Целесообразно говорить о продлении работы на 2017 год, но такое решение должно быть принято в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия и РФ)", — сказал Пушилин, добавив, что "пока такого официального решения нет".

В свою очередь на очередных переговорах в Минске 9 ноября Украина еще раз обозначила свою позицию: выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству, сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, который является представителем от Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске.

Ранее в конце октября боевики "ДНР-ЛНР" отложили проведение "выборов" в местные "советы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые были назначены на 6 ноября 2016 года.