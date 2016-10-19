Топ Новости
<
>

В "ДНР" начался конфликт между Гиви и Захарченко – ИС

19 октября в 11:09

Боевики "Сомали" не исключают, что их командира ждет участь недавно убитого в Донецке террориста "Моторолы". 

Гиви
"Гиви" саботирует приказы главы "ДНР" Захарченко
Википедия
Главарь действующего в Донбассе незаконного вооруженного формирования "Сомали" Максим Толстых, известный как "Гиви" вступил в личный конфликт с главой так называемой "ДНР" Александром Захарченко, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В последнее время отмечается ухудшение личных отношений главаря бандформирования "Сомали" "Гиви" (Михаил Сергеевич Толстых) с главой "ДНР" А.Захарченко и его ближним окружением, вызванное постоянными попытками "Гиви" опротестовывать или саботировать приказы руководства "ДНР" относительно действий возглавляемого им бандформирования", – написал он в Facebook.

Читайте также: Захарченко назвал ликвидацию "Моторолы" объявлением войны "ДНР"

Тымчук отмечает, что Толстых, саботируя приказы Захарченко, демонстрирует лояльность российским кураторам, что лишь нагнетает конфликт между террористами. Одним из последних поводов для столкновения стал отказ "Гиви" выполнять приказ Захарченко о передислокации тренировочного лагеря "Сомали" с территории средней школы в Макеевке.

"В самом бандформировании "Сомали", боевые подразделения которого в данный момент выполняют "боевые задачи" в районе Авдеевки, как ранее сообщала группа "ИС", сложилась крайне негативная морально-психологическая ситуация, что усиливает позиции Захарченко в конфликте с "Гиви". После ликвидации "Моторолы" сами боевики из состава "Сомали" не исключают, что подобная участь в ближайшее время ждет и их командира", – резюмировал Тымчук.

Напомним, вечером 16 октября стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке Моторола. Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. Моторола находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста Моторолы, высказав предположение, что его устранили российские спецслужбы. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Сомали Захарченко ДНР
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.66
EUR 28.21
Последние новости