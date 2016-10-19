В "ДНР" начался конфликт между Гиви и Захарченко – ИС

Боевики "Сомали" не исключают, что их командира ждет участь недавно убитого в Донецке террориста "Моторолы".

"Гиви" саботирует приказы главы "ДНР" Захарченко Википедия

Главарь действующего в Донбассе незаконного вооруженного формирования "Сомали" Максим Толстых, известный как "Гиви" вступил в личный конфликт с главой так называемой "ДНР" Александром Захарченко, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В последнее время отмечается ухудшение личных отношений главаря бандформирования "Сомали" "Гиви" (Михаил Сергеевич Толстых) с главой "ДНР" А.Захарченко и его ближним окружением, вызванное постоянными попытками "Гиви" опротестовывать или саботировать приказы руководства "ДНР" относительно действий возглавляемого им бандформирования", – написал он в Facebook.

Тымчук отмечает, что Толстых, саботируя приказы Захарченко, демонстрирует лояльность российским кураторам, что лишь нагнетает конфликт между террористами. Одним из последних поводов для столкновения стал отказ "Гиви" выполнять приказ Захарченко о передислокации тренировочного лагеря "Сомали" с территории средней школы в Макеевке.

"В самом бандформировании "Сомали", боевые подразделения которого в данный момент выполняют "боевые задачи" в районе Авдеевки, как ранее сообщала группа "ИС", сложилась крайне негативная морально-психологическая ситуация, что усиливает позиции Захарченко в конфликте с "Гиви". После ликвидации "Моторолы" сами боевики из состава "Сомали" не исключают, что подобная участь в ближайшее время ждет и их командира", – резюмировал Тымчук.

Напомним, вечером 16 октября стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке Моторола. Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. Моторола находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста Моторолы, высказав предположение, что его устранили российские спецслужбы.