В "ДНР" ходят слухи о подготовке масштабного наступления на силы АТО в начале декабря – ИС

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Тымчук не исключает того, что слухи могут распространяться с целью давления на Киев.

Среди боевиков ходят слухи о подготовке к наступлению в районе Дебальцево Vk.com/Геннадий Дубовой

Среди боевиков "ДНР" распространяются слухи о том, что в начале декабря российско-террористические войска планируют проведение масштабного наступления на дебальцевском, мариупольском и авдеевском направлениях, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Вместе с тем, наличие и укомплектованность на данный момент (25.11.2016) на этих направлениях частей и подразделений российско-террористических войск не позволяет говорить о создании ударных группировок, способных проводить масштабные наступательные действия оперативно-тактического уровня", - отмечает он.

Тымчук подчеркивает, что в связи с имеющимися слухами необходимо тщательно отслеживать переброску войск РФ в Донбасс.

"Не исключен и дезинформационный характер распространения данных слухов как дополнительного средства давления на Киев в преддверии выработки нормандской четверкой "дорожной карты" реализации Минских соглашений по Донбассу", - добавляет координатор "ИС".

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

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