В "ДНР" ходят слухи о ликвидации "Моторолы" спецгруппой ФСБ России – Тымчук

Из-за ликвидации боевика "Моторолы" в "ДНР" развязался конфликт.

Среди боевиков распространяется слух о ликвидации "Моторолы" спецслужбами РФ Донбасская Русь/Livejournal

Ликвидация в Донецке одного из боевиков бандформирований "ДНР" "полковника" Арсения Павлова ("Моторолы"), стала причиной конфликта между руководством "Министерства государственной безопасности " и "МВД ДНР".

"Ликвидация 16.10.2016 г в Донецке одного из главарей бандформирований "ДНР" "полковника" А.Павлова (позывной "Моторола") стала причиной конфликта между руководством "МГБ" и "МВД ДНР"", - написал руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

Он также отметил, что среди рядовых сотрудников "МГБ" к версии о причастности к уничтожению "Моторолы" украинской ДРГ относятся скептически.

Тымчук подчеркнул, что в случае подобной операции украинские диверсанты избрали бы более простой способ ликвидации, не требующий проникновения в охраняемое здание и минирования лифта.

В то же время, сейчас распространяются слухи о ликвидации "Моторолы" силами некоей "спецгруппы ФСБ РФ".

В настоящее время в Донецке проходит операция под руководством "МГБ".

Напомним, вечером 16 октября стало известно об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола".

Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность за ликвидацию боевика Арсения Павлова по кличке "Моторола" на Украину и расценил ее как нарушение перемирия.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.