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В "ДНР" готовы менять заложников только по формуле "всех на всех"

2 ноября в 18:17

Главари псевдореспублики не согласны с предложенными Киевом условиями обмена пленными. 

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В "ДНР" прокомментировали заявление Грицака об обмене пленніми
РИА Новости
Руководство ОРДО готово вести обмен пленными только по формуле "всех на всех", заявила так называемая "уполномоченный по правам человека в ДНР" Дарья Морозова.

"Мы готовы произвести обмен пленными в том формате, который прописан в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений. А именно: по формуле "всех на всех", – цитирует подконтрольное террористам агентство ДАН ее комментарий по поводу заявления главы СБУ Василия Грицака о готовности Киева менять пленных по формуле "три за одного".

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Ранее Василий Грицак заявил о готовности к неравнозначному обмену для освобождения украинских заложников.

"Когда состоится ближайший обмен – я не хочу сотрясать воздух и называть какие-то даты или цифры. Но мы дошли уже до того, что мы готовы отдавать за одного трех, лишь бы нам вернули наших ребят", – сказал он журналистам в Краматорске в среду.

Ранее украинская сторона в ходе встречи "Нормандской четверки" в Берлине акцентировала внимание на освобождении всех граждан Украины, которые удерживаются в заложниках как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так на территории Российской федерации.  При этом президент РФ Владимир Путин в Берлине отказался считать удерживаемых в РФ граждан Украины заложниками.

По материалам: ДАН
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Тэги ДНР Грицак Киев
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