В Днипре проведут служебное расследование по 9 мая

В полиции говорят, что не собираются ничего скрывать.

"Мы ничего скрывать не собираемся, есть фото, видео, расстановка личного состава. Результаты служебного расследования покажут, достойно ли вела себя полиция, правильно ли применяла специальные средства", - сказал он.

По его мнению, полиция не превышала служебных полномочий во время задержания группы молодчиков в центре города.

Он также сообщил, что в Днипре во время массовых мероприятий 9 мая полиция изъяла четыре ножа, три единицы травматического оружия, одну единицу газового оружия, шесть газовых баллончиков, балаклавы и т.п., а также у одного из участников мероприятия была изъята канистра с химической смесью "со специфическим запахом". По его словам, сейчас идет экспертиза содержания изъятой 10-литровой емкости.

Он добавил, что канистру, а также нож, газовый баллончик и две балаклавы полиция изъяла именно у задержанных в центре города юношей.

"Идя на мероприятие с таким арсеналом, люди не пришли возлагать цветы. Возможно, были другие цели. Им было предложено показать поклажу в рюкзаках, на это у нас есть право, предусмотренное законом Украины "О полиции". Нам было отказано, чем были нарушены законные требования сотрудников полиции, поэтому они были задержаны, доставлены в райотдел, где установлены их личности, после этого они были отпущены", - сказал Бидыло.