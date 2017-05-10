В Днипре проведут служебное расследование по 9 мая

В полиции говорят, что не собираются ничего скрывать.
Полиция Днипра проверит действия своих сотрудников
Глава областного управления полиции назначил проведение служебного расследования действий полиции во время проведения массовых мероприятий ко Дню победы
9 мая, сообщил на брифинге начальник Днипровского отдела полиции Андрей Бидыло, передает "Радіо Свобода
".
"Мы ничего скрывать не собираемся, есть фото, видео, расстановка личного состава. Результаты служебного расследования покажут, достойно ли вела себя полиция, правильно ли применяла специальные средства", - сказал он.
По его мнению, полиция не превышала служебных полномочий во время задержания группы молодчиков в центре города.
Он также сообщил, что в Днипре во время массовых мероприятий 9 мая полиция изъяла четыре ножа, три единицы травматического оружия, одну единицу газового оружия, шесть газовых баллончиков, балаклавы и т.п., а также у одного из участников мероприятия была изъята канистра с химической смесью "со специфическим запахом". По его словам, сейчас идет экспертиза содержания изъятой 10-литровой емкости.
Он добавил, что канистру, а также нож, газовый баллончик и две балаклавы полиция изъяла именно у задержанных в центре города юношей.
"Идя на мероприятие с таким арсеналом, люди не пришли возлагать цветы. Возможно, были другие цели. Им было предложено показать поклажу в рюкзаках, на это у нас есть право, предусмотренное законом Украины "О полиции". Нам было отказано, чем были нарушены законные требования сотрудников полиции, поэтому они были задержаны, доставлены в райотдел, где установлены их личности, после этого они были отпущены", - сказал Бидыло.
Во время массовых акций в День победы пострадали 15 человек, об этом во время брифинга заявил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.
По материалам:
Радіо Свобода
По его словам, столкновения произошли в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье. В отделения полиции были доставлены более 50 человек.